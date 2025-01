Grifo-Seghetti: quale futuro per l’attaccante?. La Triestina si fa avanti per Bartolomei

Trattative in stand by. La fase centrale del mercato è la più difficile per le squadre che devono operare sia in entrata che in uscita. I club devono prima cedere e le trattative si accendono solo a ridosso della chiusura. E alla finestra c’è anche il Perugia che deve snellire l’organico per non essere costretto a lasciare fuori lista troppi giocatori e deve colmare qualche lacuna.

La trattativa più pesante del mercato di gennaio è quella relativa ad Alessandro Seghetti: l’attaccante ha scelto di non rinnovare con il Grifo è attualmente fuori città per recuperare dall’infortunio, e potrebbe anche non tornare a giocare in biancorosso in questo girone di ritorno. È una possibilità. Si potrebbero aprire nuove prospettive per l’attaccante del Grifo: lo Spezia resta la squadra più accreditata per chiudere l’operazione in questo mercato. Il club ligure è alle prese con questioni societarie che potrebbero far slittare di qualche giorno la trattativa che sembra, però, destinata ad andare in porto. I liguri potrebbe acquistarlo ora per darlo poi in prestito, ma potrebbero anche decidere di lasciarlo in un’altra squadra, diversa dal Grifo. La società biancorossa aspetta segnali, con l’attenzione sulle uscite da portare a termine.

Bartolomei non è tra i giocatori in uscita, il giocatore ha però ricevuto una chiamata dalla Triestina che potrebbe avere un seguito. Nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto, il Perugia ha già una soluzione: arriverà un centrocampista possibilmente mancino. Per quanto riguarda Ricci, invece, il Messina mette sul piatto un contratto di un anno e mezzo: il giocatore riflette.

Capitolo attacco: la priorità non è una punta centrale per andare a sostituire Sylla, ma un esterno. Poi, nelle ultime ore di mercato, la società valuterà se portare alla corte di Zauli anche una punta centrale visto che l’unica alternativa a Montevago è, allo stato attuale, Marconi.