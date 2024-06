Football americano, i Guelfi Firenze e la finale scudetto: “Daremo il massimo dall’inizio alla fine”

Firenze, 28 giugno 2024 – I Guelfi Firenze non vogliono sentir parlare di rivincita, perché i viola del football americano non si preparano a una vendetta sportiva sui Panthers Parma, ma piuttosto a giocare la sfida per il titolo di campioni d'Italia. Certo la partita che andrà in scena stasera alle 21 allo Stadio Bruno Benelli di Ravenna è una replica della finale 2023, ma i viola affronteranno la partita di oggi con il solo obiettivo di aggiudicarsi l'Italian Bowl, dunque nella loro mente non c'è spazio per il doloroso ricordo della finale dello scorso campionato, quando tra le mura del Glass Bowl di Toledo (Ohio) furono sconfitti proprio dai Panthers Parma.

I Guelfi Firenze sono una squadra diversa rispetto a quella che si inchinò al termine dello scorso campionato, hanno lavorato per tutto l'anno per ritornare in finale e per vincere il titolo.

A testimoniarlo c'è una regular season nella quale hanno sovvertito tutti i pronostici ed una semifinale play off vinta nettamente contro i Dolphins Ancona. Costanti lungo tutto il corso della stagione, adesso i Guelfi Firenze dovranno però dimostrare di essere in grado di battere anche i Panthers Parma, dei rivali che i viola non battono dal 18 giugno 2022.

Da quel giorno i Guelfi non hanno più superato gli emiliani e anche in questa stagione i viola hanno perso l'unico confronto stagionale con i Panthers, anche se la sfida, arrivata all'ultimo turno di regular season, non aveva alcun valore per i fiorentini. Le pantere emiliane rimangono dunque la bestia nera dei Guelfi e in questa annata i campioni in carica hanno dimostrato la loro forza riuscendo a raggiungere la finale per il titolo nonostante il quarto posto di fine regular season.

Nei play off Parma ha infatti avuto la forza di imporsi nel wild card match contro i Frogs Legnano e poi di vincere la semifinale contro gli Skorpions Varese che, primi al termine della regular season, sono stati superati a domicilio con il risultato di 7-24.

Ci sono dunque tutti gli ingredienti per un Italian Bowl 2024 davvero spettacolare: i sei volte campioni d'Italia dei Panthers vorranno tenere il tricolore sulle loro maglie, mentre i Guelfi proveranno a riportare lo scudetto del football americano a Firenze, come riuscirono a fare nel 2022.

Lorenzo Dalle Piagge, che era in campo in quell'occasione e fu nominato anche MVP della sfida, sa come si vincono partite così importanti e alla vigilia della sfida di stasera ha dichiarato: «Per noi non è una questione personale, è una partita contro Parma, ma non pensiamo allo scorso anno. Siamo concentrati su di noi e sul nostro gioco, non è importante l'avversario che abbiamo di fronte. Ci giochiamo una finale, dunque dovremo dare il massimo dall'inizio alla fine”.