Ha la carta per il circuito pro. Non solo green. Moresco nel tour da allieva modello

Benedetta Moresco ha conquistato la carta per disputare a tempo pieno la stagione 2024/25 sul LPGA Tour, il maggior circuito americano. Un anno fa aveva terminato la Qualifying School ottenendo la categoria per l’Epson Tour, "l’Europa League" del golf femminile statunitense, e poche possibilità di partecipare alla "Champions". Nella maratona per i pass del 2025 la ventitreenne vicentina ha terminato al 18° posto dopo ben 5 giri. Il torneo pareva compromesso dopo un brutto terzo giro in 75 colpi, ma domenica il 63 l’ha fatta risalire al 12° posto, preludio per le 18 buche conclusive peraltro funestate dal maltempo e concluse in par.

Benedetta, dopo le scuole superiori in Italia e un’ottima carriera da dilettante nelle file del Golf Padova, è partita per gli Stati Uniti continuando a giocare a golf per l’Università dell’Alabama e seguendo il percorso di studi come nutrizionista.

Nel 2022 ha vinto il premio come studentessa e atleta dell’anno. "Ho sempre preso molto seriamente tanto lo sport quanto lo studio, merito dei miei genitori che mi hanno insegnato come la scuola debba essere sempre una priorità – ci aveva raccontato – Il premio è stato la prova che il duro lavoro paga".

Dopo aver dimostrato di essere una delle migliori giocatrici amateur nel panorama universitario, la Silver Medal allo U.S. Open 2023, il passaggio al professionismo e ora il salto tra le "grandi" dove affronterà campionesse del calibro di Nelly Korda e Lydia Ko, ma l’ex ragazzina di Caldogno, località famosa per aver dato i natali a Roberto Baggio, è cresciuta e pronta a nuove sfide.