Hockey. Flying Donkeys pronti al debutto, definito il calendario della nuova stagione di serie C

Definita la nuova stagione di serie C di Hockey in Line, che anche quest’anno vedrà ai nastri di partenza pure l’Hockey Empoli. I Flying Donkeys sono stati inseriti nel girone C Centro Nord con Corsari Riccione, Libertas Forlì, Ferrara Warriors, Kraken Hockey Camaiore, Kraken Junior Team Hockey Camaiore, Gufi Parma e Scomed Bomporto. Cinque trasferte dunque in Emilia Romagna e le due più vicine in Versilia. Nel complesso questa prima fase di Serie C è articolato in quattro raggruppamenti composti in base al criterio di vicinanza territoriale e si svolgerà da questo mese di ottobre fino a marzo 2025. Successivamente le prime due classificate di ciascun girone parteciperanno alla fase di Serie B, il cui vincitore sarà promosso nella Serie A 2025-‘26.

Le otto classificate al terzo e quarto posto di ciascun girone andranno invece a comporre i due raggruppamenti della fase di Serie C, che assegnerà al vincitore il titolo di campione della categoria. La partecipazione a questa fase non è obbligatoria quindi qualora ci dovesse essere qualche rinuncia si procederà al ripescaggio delle altre squadre meglio piazzate. Intanto, però, domenica 19 ottobre prenderà il via la Coppa Italia con la disputa della prima gara del triangolare del primo turno. In questo caso l’Hockey Empoli è stato inserito in un ‘gironcino’ tutto toscano con i due team di Camaiore. Le squadre vincitrici dei 12 gironi si qualificheranno alla seconda Fase, in programma il 17 e 18 Novembre, quando verranno suddivise in tre gironi da quattro squadre, costituiti con il carattere della vicinorietà. Le prime due classificate di ogni girone passeranno alla final-six per il trofeo.