Hockey Serie A1. Il Roller ne fa 10 al Montebello e adesso sogna in grande

L’impresa rasenta la follia, ma vale la pena provarci. Anche perché l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar, rilanciato dal successo per 10 a 1 sul Tierre Chimica Montebello, potrebbe avere l’opportunità di piazzare il colpo di coda per migliorare il settimo posto. Una posizione che, comunque, assicura la partecipazione ai playoff.

Il quintetto biancorossazzurro, a tre giornate dal termine della stagione regolare, ha però “limato“ il distacco dal Why Sport Valdagno, inquilino della sesta posizione con 36 punti. Monza, grazie al vistoso successo sulla maglia nera Montebello, è approdata a quota 32, ma è attesa da un calendario da brividi: sabato affronterà a Follonica la Innocenti Costruzioni (ore 20.45, Pista Antonio Armeni), per poi sfidare a Lodi l’Amatori nel turno successivo.

La compagine allenata da Ivan Jaquierz, intanto, non ha dato scampo al Montebello. I “cecchini“ più efficaci sono stati Francisco Bielsa e Matteo Galimberti, autori, rispettivamente, di quattro e tre reti. Le altre marcature sono state firmate da Valentin Marzonetto, Alessandro Uva e Matteo Zucchetti. Hanno trovato spazio in pista anche i giovani del vivaio Luca Borgonovo (2007), Marco Gariboldi (2008) e Carlo Riva (2006).

"Il Montebello è ultimo - precisa Alessandro Uva -, ma la vittoria non è mai scontata. E poi 10 reti in una partita non è facile segnarle. Adesso ci aspettano due sfide belle toste. Ma ci proveremo, come abbiamo sempre fatto. Questo successo ci ha caricati ulteriormente".

