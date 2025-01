I Brignone, due fratelli come amici. Davide: "Io e Federica? Inseparabili. Coach sì, ma pure compagno di surf»

Tolti gli sci, presa la tavola, la pausa dei Brignone vola sulle onde. Fratello e sorella, coach e atleta..."amici": oltre alla stagione delle gare assieme, c’è sempre una vacanza in Marocco dove andare a fare surf, assieme. Davide e Federica, inseparabili da sempre, ancora di più da quel 2017 quando lui, appena 23enne, tormentato dai problemi alle ginocchia, decise di lasciare la sua carriera agonistica da sciatore per entrare nel team della campionessa azzurra. Sette anni di successi e oggi l’ennesima prova: la discesa di St. Anton (alle 11,15, diretta su Rai 2 ed Eurosport).

Davide, due giorni fa Federica in gran spolvero, ieri una maxi nevicata ha stoppato le prove. Quali sono le vostre sensazioni per oggi?

"Ho visto Fede molto bene, ha fatto una gran bella prova ed è in fiducia. Si è trovata bene, anche se le condizioni oggi non saranno le stesse del primo giorno".

Sua sorella ha detto di non "voler commettere gli errori di inizio stagione", a che si riferisce?

"Fede spesso pretende un po’ troppo da se stessa. Credo voglia semplicemente evitare di farsi prendere dall’ansia da prestazione: nello sci, soprattutto di velocità, serve scioltezza, e una foga eccessiva spesso non aiuta".

Voler sempre superarsi è un po’ la condanna dei campioni...

"Credo sia positiva questa sua ricerca della perfezione. Ma è un aspetto su cui si può lavorare ancora. Quando non le riesce una cosa come vorrebbe lei si abbatte abbastanza, mi piacerebbe che prendesse tutto più con filosofia, elaborando più velocemente anche le ’arrabbiature’".

Ma non è una prova al limite dell’impossibile essere il coach della propria sorella campionessa?

"In realtà andiamo molto d’accordo. Tanti ci chiedono: ’Ma come fate?’ In realtà siamo in sintonia da quando eravamo bambini, e questo aiuta molto. In più su tante cose ci assomigliamo, siamo fratelli e anche amici, bravi pure a dimenticare il grado di parentela quando la pista chiama".

Che avete in comune?

"Amiamo lo sport e la natura. Dopo Solden siamo andati assieme a fare surf in Marocco, tra una gara e l’altra guardiamo lo sport in tv, e durante la stagione giochiamo a pallavolo con le altre colleghe. Siamo appassionati a 360 gradi, ed è anche un bel modo per rilassarsi".

L’avventura come coach di sua sorella è iniziata quando lei aveva 23 anni, con non poco rumore, è stato difficile?

"Tutto è iniziato nel 2017, prima sporadicamente, poi abbiamo deciso di continuare, e questo è il mio terzo anno a pieno organico come allenatore della federazione. Abbiamo lottato per qualcosa in cui credevamo e alla fine, con i risultati, ecco la dimostrazione che avevamo ragione".

Cosa le piace di più del suo lavoro?

"E’ il mio mondo, sono molto appassionato, amo stare a contatto con gli sportivi. In più, per me, oltre ai grandi risultati ottenuti, è un po’ come essere sempre in vacanza".

Cosa c’è dietro la sciata ’da esteta’ di Federica?

"C’è che sin da bambini abbiamo fatto di tutto con gli sci ai piedi, senza l’obiettivo (almeno fino all’adolescenza) di diventare dei campioni, ma per puro divertimento. La sua naturalezza è stata costruita in questo modo".

Prossimi obiettivi?

"Ci siamo concentrati tanto su gigante superG, il suo mondo. Poi chiaro che se andrà bene anche in discesa sarà tanto di guadagnato".

Cosa le piace di più della Fede sportiva?

"La ammiro tantissimo. Stare al top per così tanti anni vuol dire essere una professionista e una grande lavoratrice che si impegna tutto l’anno. Non solo quando ci sono le gare".

E della Fede donna?

"E’ una persona con un’energia enorme, con voglia di fare e vivere. Qualcosa di stupendo che viene direttamente dalla nostra famiglia: ci hanno insegnato a essere curiosi, ad avere passione per le cose e per lo sport".