I CAMPI. Como, Pavia e Varese. Dove fare pratica lungo la Lombardia

Il FootGolf è una disciplina in crescita. Questi i Golf Club lombardi che hanno a disposizione un percorso da FootGolf per provare questo sport in occasione di una gara ufficiale o per allenarsi durante la settimana. Per ogni Golf Club sono riportati i giorni e gli orari di apertura al FootGolf, l’eventuale necessità di numeri minimi per usufruire del campo e altre info:

- Buena Vista Social Golf, Via Cavogno, 6 - Anzano del Parco (CO). Tel 344 2205605 - Email [email protected]. Apertura al FootGolf: tutti i giorni, 09.00 - 20.00 (chiuso lunedì mattina).

- Golf Club La Colombera, Via Barussa, 1 - Castrezzato (BS). Tel 030 714485 – Email [email protected]. Apertura al FootGolf: tutti i lunedì, 13.30 - 17.30 (orario invernale), 14.00 - 18.00 (orario estivo).

- Golf & Country Club Salice Terme, Via Diviani, 8 - Rivanazzano Terme (PV). Tel 0383 933370 - Email [email protected]. Apertura al FootGolf: solo in occasione di gare ufficiali.

- Golf Club dei Laghi, Via Trevisani, 926 - Monate (VA). Tel 0332 978101 - Email [email protected]. Apertura al FootGolf: solo in occasione di gare ufficiali.