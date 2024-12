San Donato, tre punti d’oro. Natale amaro per i laziali

FLAMINIA0SAN DONATO TAVARNELLE2

FLAMINIA: De Fazio, Lo Zito, Mariani, Lisari, Benedetti, Massacesi, Igini, Malaccari, Ciganda, Forni, Casoli, Sirbu. All. Giovanni Abate.

SAN DONATO TAVARNELLE: Leoni, Gistri, Carcani, Falconi, Maffei, Bruni, Senesi, Borgarello, Calonaci, Sylla, Manfredi. All. Vitaliano Bonuccelli.

Arbitro: Fresu di Sassari.

Marcatori: 20’ Borgarello, 69’ Dema.

CIVITA CASTELLANA – Trova tre punti preziosi sotto l’albero di Natale, il San Donato Tavarnelle che, con la vittoria esterna contro il Flaminia, esce dalla zona a rischio della classifica e su porta a un solo punto dal Montevarchi e a tre da Orvietana, Poggibonsi e Follonica Gavorranos. Grinta e determinazione hanno caratterizzato i gialloblu di Bonucelli nell’ultima partita dell’anno giocata ieri al Madami. E che ha visto visto l’esordio da titolare per Alessandro Lisari tra le fila del Flaminia mentre il San Donato Tavarnelle ha dovuto fare a meno del nuovo attaccante Matteo Gubellini, squalificato. Dunque, se i chiantigiani possono sorridere e godersi il panettone, per i laziali della provincia di Viterbo, la situazione sembra essere alquanto compromessa e a niente pare essere servito il cambio di allenatore avvento meno di una mese fa e che ha portato sulla panchina del Flaminia Giovanni Abate. A decidere la partita sono stati due lampi, uno per tempo. Al 20’ è stato Borgarello ad aprire le danze e andare in rete, mentre nella ripresa, al 69’ è stato Dema, appena entrato, a portare sul due a zero lo score della gara. Con quella di ieri è la sesta sconfitta casalinga su nove per la Flaminia che se si esclude la gara contro la Fezzanese, ha sempre subito gol nelle altre 16 partite disputate.

Andrea Settefonti