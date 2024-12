Massese La strada è buona: Certaldo battuto. Una doppietta di Buffa regala 3 punti alle zebre

certaldo

0

massese

2

CERTALDO: Gasparri, Piochi (53’ Innocenti), Signorini, Borboryo, Lastrucci, Di Benedetto (70’ Lo Guzzo), Zefi, Pieracci (53’ Boumarouan), Mearini, S.Corsi (76’ Lebbaraa), Cito. A disp. Mengoni, Usai, Vanni, Ciappi, Iasparrone. Allenatore: M.Corsi.

MASSESE: Mariani, Mapelli, Quilici, Brizzi (92’ Lazzini), Andrei, Bossini, Bertipagani (68’ Bartolomei), Costanzo, Buffa (88’ Vignali), Anich (78’ Romiti), Lorenzini (53’ Ferrara). A disp. Cozzolino, Favret, Cecilia, Nannipieri. Allenatore: Pisciotta.

Arbitro: Marchi di Siena (Gentili di Grosseto e Freschi di Pisa).

Marcatori: 45’ e 72’ Buffa.

Note: ammonito Bartolomei (M). Angoli: 3-6. Recupero: 2’ e 5’.

CERTALDO - La doppietta di Michael Buffa (da cineteca la prima rete, facile facile la seconda) regalano alla Massese un successo prezioso in chiave play-off. Si interrompe la striscia positiva del Certaldo di Marco Corsi, che arrivava da tre vittorie consecutive. Padroni di casa con Pieracci che rimpiazza lo squalificato Bettoni e il rientro di capitan Samuele Corsi al posto di Cenni. Tra i bianconeri non ce la fa a recuperare Cecilia, parte titolare Brizzi; in avanti Lorenzini preferito a Bartolomei.

Primo tempo combattuto ma non esaltante, illuminato dalla perla di Buffa proprio al 45’: il centravanti controlla di destro il passaggio di Costanzo e con una splendida girata di sinistro fulmina dal limite Gasparri. In precedenza al 3’ il tiro di Anich su punizione era stato corretto provvidenzialmente in angolo da Lastrucci. Mentre al 12’ si era fatto vivo il Certaldo: da angolo di Zefi, di poco fuori la conclusione al volo di Cito. Timide proteste della Massese al 27’, quando lo stesso Buffa a centro area - sbilanciato dal diretto marcatore - non era riuscito ad impattare in tuffo il cross di Lorenzini.

Spumeggiante l’avvio di ripresa. Al 47’ Zefi sfiora l’incrocio dei pali; sulla ripartenza Bertipagani arriva a tu per tu con Gasparri, che respinge il suo rasoterra. Al 51’ botta dai venti metri di Pieracci: Mariani è bravo a deviare in angolo. Massimiliano Pisciotta fa debuttare il neo-acquisto Yari Ferrara, prelevato dall’Intercomunale Monsummano. Poi Zefi ci prova al 55’ su calcio piazzato e al 69’ dalla lunga distanza, senza fortuna. Al 72’ Costanzo guadagna il fondo e mette in mezzo per Buffa, che da due passi supera di testa Gasparri. Sotto una pioggia battente Il Certaldo attacca senza sfondare, l’unico vero sussulto è al 95’: Mariani ribatte su Cito.