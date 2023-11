I convocati per le discese dell’11 e 12 novembre. Da Zermatt a Cervinia. La Coppa del Mondo attraversa due Paesi

ZermattCervinia va in scena per la prima volta una gara transfrontaliera in Coppa del Mondo. Il direttore tecnico Max Carca ha ufficializzato le convocazioni in vista della doppia discesa maschile di sabato 11 e domenica 12 novembre. La partenza è fissata sul versante svizzero dalla Gobba di Rollin a quota 3.720 metri per gli uomini (le donne partiranno invece a 3.485 metri) e arrivo a Laghi Cime Bianche a quota 2840 metri. Ci saranno Dominik Paris (foto), Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti e Guglielmo Bosca.

Il team di slalom maschile prepara invece l’esordio in Coppa del Mondo previsto a Gurgl (Aut) sabato 18 novembre (ore 10.45 e 13.45) sulle nevi svedesi di Kabdalis, dove l’allenatore responsabile Simone Del Dio e il tecnico Stefano Costazza hanno chiamato da sabato 4 a giovedì 16 novembre Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger, Stefano Gross, Giuliano Razzoli, Corrado Barbera e Matteo Canins. Anche i gigantisti hanno previsto un raduno al nord, sempre in Svezia ma a Storklinten, con Filippo Della Vite, Hannes Zingerle e Luca De Aliprandini, seguiti dai tecnici Peter Fill e Davide Marchetti. Il periodo di permanenza è fissato dal 4 al 15 novembre. Nella stessa località sarà presente anche Marta Bassino (ma dal 6 al 13 novembre), con l’allenatore Daniele Simoncelli.