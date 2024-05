I giallorossi ci credono. Lodi sfata il tabù Forte. Si torna al PalaCastellotti

Un’impresa chiama l’altra e ora Lodi non vuole fermarsi. Questa sera, ore 20.45, i giallorossi tornano sulla pista casalinga del PalaCastellotti per la gara-4 delle semifinali Scudetto contro Forte dei Marmi. Gli uomini di coach Bresciani arrivano a questa sfida galvanizzati dall’inaspettato e strepitoso successo di gara-3. Un 5-2 senza appello, maturato dopo due tempi supplementari di altissimo livello, che ha portato con sé due verdetti: Lodi è la prima squadra a vincere in stagione sul campo della corazzata toscana e soprattutto, grazie a questo successo, rimane in corsa nella serie. Ora i lombardi sono sotto 1-2, oggi devono affrontare un altro match point a sfavore, ma Forte almeno per una sera si è dimostrata battibile.

Entrando più nel dettaglio dell’incontro giocato sabato, a differenza delle prime due sfide di questa semifinale, i toscani sono passati in vantaggio per primi (gol di Cinquini) dopo un ottimo inizio di partita. Lodi però non ha perso la calma trovando il pareggio col solito Faccin, sempre più trascinatore in questi playoff. Nella ripresa la sfida si è accesa ulteriormente grazie alla seconda rete giallorossa firmata Antonioni, a cui è seguita l’immediata risposta di Forte dei Marmi con Compagno. I tempi regolamentari si sono chiusi nel segno dei due portieri, entrambi protagonisti di numerosi interventi decisivi. Nei supplementari, quando tutti aspettavano la zampata dei favoriti, ecco che l’Amatori ha cambiato passo dilagando con Giovannetti, ancora Faccin (al 24° centro stagionale) e Fernandes. Un successo quasi impronosticabile alla vigilia, che fa il paio con l’altra storica vittoria giallorossa messa a segno nei gironi di Champions League in casa dei portoghesi dell’Oliveirense a fine gennaio.

Lodi prima di sabato, pur andando vicino al colpaccio in un paio di occasioni, aveva perso cinque gare su cinque contro i toscani tra Serie A1 e Coppa Italia e soprattutto al PalaForte aveva sempre subito la superiorità degli avversari. Dopo gara-3 ha parlato il portiere e capitano dell’Amatori, Grimalt, uno degli Mvp di serata: "Abbiamo fatto una partita da dieci e lode come ci eravamo promessi in spogliatoio. Siamo stati molto cinici a differenza delle prime due gare dove avevamo sbagliato troppo. Poi abbiamo gestito molto bene ogni momento. Già in gara-1 meritavamo la vittoria e non potevamo assolutamente finire la serie senza nemmeno un successo. Ora torniamo a giocare davanti alla nostra gente a Lodi e guardiamo con grande fiducia alla prossima partita".