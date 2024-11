I possibili sostituti. E se tornasse Attilio Tesser?. Anche Semplici fra i papabili

E se alla fine tornasse Attilio Tesser? C’è anche quello del grande ex (foto) fra i nomi dei papabili sostituti di Pierpaolo Bisoli. La sensazione è che il tecnico di Montebelluna tornerebbe più che volentieri all’ombra della Ghirlandina. Il primo motivo è che al Modena, oggi, non c’è più il ds Davide Vaira, il secondo che una buona parte della tifoseria lo riaccoglierebbe eccome, tant’è che dal Braglia Tesser (a differenza di Bianco) se n’è andato fra gli applausi. Ancora a libro paga della Triestina, Tesser potrebbe però liberarsi senza problemi. Se il nome di Tesser ha preso a circolare ieri è evidente che qualche riflessione sia in corso in viale Monte Kosica, potrebbe d’altronde essere altrimenti? La sconfitta di La Spezia ha accentuato i pensieri della dirigenza canarina, ieri presente al ’Picco’ ed uscita scura in volto dallo stadio. Il futuro di Bisoli potrebbe dipendere dalla sfida con la Carrarese del 9 ma, se non dovesse essere così, ci sono già alcuni nomi tra i possibili sostituti che iniziano a circolare. Tesser in primis, si diceva, un altro è quello di

Leonardo Semplici, tecnico fiorentino la cui ultima esperienza in panchina è stata proprio a La Spezia nel 2023, termiata dopo il ko nello spareggio per la salvezza in A a Reggio Emilia con il Verona. Ex Spal, Cagliari, Semplici è attualmente libero. Non trova riscontri al momento il nome di Beppe Iachini.

a.t.