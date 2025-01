I risultati della Prima categoria. Il Montignoso vince e si libera dell’inseguitore Capannori. Pareggio pieno di emozioni tra Serricciolo e Montecarlo

atletico lucca

ATLETICO LUCCA: Matteucci, Sarti (40’ st Tognetti), Benedetti, Lucchesi (30’ st Marzi F.), Centoni, Bigondi, Posarelli (30’ st Stefani), Tuccori (28’ st Marzi L.), Baroncini, Tabarrani (34’ st Berrettini), Secchi. All. Betti.

MONTIGNOSO: Tognoni, Di Benedetti, Verducci, Grossi (12’ st Del Padrone), De Angeli, Granai M., Giulianelli (37’ st Youssefi), Donati (28’ st Granai L.), Bertuccelli, Costa (40 ’st Offretti), Vatteroni (30’ st Della Pina). All. Alberti.

Arbitro: Subhan di Pontedera.

Marcatori: 8’ pt Costa (M), 46’ pt Tuccori (A), 2’ st Vatteroni (M), 9’ st Baroncini (A), 32’ st Bertuccelli (M).

LUCCA - Il Montignoso supera a domicilio l’Atletico Lucca e si riprende la vetta solitaria del gruppo. Ospiti in vantaggio al 8’ con Costa, raggiunti nel recupero del primo tempo da Tuccori. I rossoblù partono alla grande anche nella ripresa e dopo 2’ si riportano in vantaggio con Vatteroni. Il 2-1, però, dura poco, perché al 9’ Baroncini la rimette in pari. Al 32’ Bertuccelli supera Matteucci e firma il gol del definitivo vantaggio che lancia i ragazzi di Alberti.

Alessandro Salvetti