Marcell Jacobs riparte contro Lyles: debutto il 2 febbraio

Il 2025 di Marcell Jacobs riparte da Boston e dalla sfida al campione olimpico dei 100 metri a Parigi. L’azzurro debutterà in questa stagione sui 60 metri indoor il 2 febbraio a Boston, in occasione del New Balance Indoor Grand Prix, e dovrà subito vedersela con il rivale più insidioso: di fronte ci sarà anche il campione olimpico dei 100 metri di Parigi Noah Lyles.

Per Jacobs si tratterà di un ritorno sui 60 metri a distanza di quasi due anni, l’ultima volta fu la medaglia d’argento agli Europei indoor di Istanbul 2023 alle spalle dell’altro azzurro Samuele Ceccarelli, che vinse a sorpresa in quella occasione. Per Jacobs si tratta comunque di una specialità gradita, visto che è stato campione del mondo a Belgrado nel 2022 con il record europeo di 6.41 dopo aver vinto l’oro nella stagione precedente agli Euroindoor di Torun 2021. Marcell, che si sta allenando con Rana Reider in Florida, quello di Boston sarà il primo confronto diretto con Lyles sui 60 dopo tre sfide sui 100 metri, tutte terminate in favore dello statunitense: avvenne a Parigi in Diamond League nel 2023, semifinale dei Mondiali di Budapest 2023, finale delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il primato personale di Lyles sulla distanza risale alla scorsa stagione: 6.43 ad Albuquerque. I tempi dicono che sarà una sfida ad altissimo livello, il tutto mentre l’altro grande rivale Fred Kerley, campione del mondo sui 100 metri nel 2022, argento olimpico a Tokyo e bronzo a Parigi, se la deve vedere con la giustizia di Miami che lo ha arrestato in modo violento, come dimostrano i filmati delle telecamere che hanno ripreso un confronto fisico tra Kerley e gli agenti, culminato con l`uso di un taser da parte della polizia. Secondo il rapporto Kerley avrebbe ignorato gli ordini degli agenti durante un`indagine in corso, tentando di raggiungere il proprio veicolo. Ne è scaturita una colluttazione, in cui il 29enne avrebbe opposto resistenza all`arresto. Dopo essere stato trasportato in ospedale, Kerley è stato trasferito nel carcere di Miami-Dade con accuse di percosse e resistenza a pubblico ufficiale. La Federazione americana d`atletica non ha rilasciato dichiarazioni sul caso.