Ihl dodicesima giornata. Varese domina i derby. Pergine e Appiano ko. Prima gioia per Como

Il tour de force del ponte di Ognissanti, con due giornate di IhL disputate in meno di 48 ore, ha regalato vittorie fondamentali a Varese e Como. Ben due successi per i Mastini negli scontri diretti contro Pergine (5-4 casalingo) e Appiano (3-2 esterno). I protagonisti principali delle vittorie di Varese sono stati Piroso, autore di una tripletta al Pergine, e Kuronen, decisivo con due gol ad Appiano. Grazie a questi fondamentali sei punti gli uomini di coach Glavic risalgono al quarto posto, rientrando così in piena zona playoff. Domenica alle 18, nell’ultima gara di andata della prima fase di campionato, per Varese ci sarà la sfida più dura sul campo del Caldaro capolista e fin qui imbattuto. Sorride anche Como che, dopo un dignitoso ko casalingo contro Appiano (6-4), ha trovato la prima vittoria stagionale superando 1-0 il Fassa. Gol decisivo di Terzago e ottima prova del neo acquisto Corbisiero. I lariani danno così respiro alla loro classifica, accorciando sul Bressanone penultimo. Sabato, ore 19.30, gli uomini di coach Da Rin faranno visita a Valdifiemme, in un’altra sfida assolutamente alla portata. In IhL Division 1 infine Chiavenna ha dominato anche il secondo derby contro il fragile Milano per 11-1. I verdeblu restano saldamente al secondo posto nel girone ovest e sabato alle 19 affronteranno il modesto Pinerolo. Turno di riposo invece per i meneghini, sempre fermi all’ultimo posto. Alessandro Stella