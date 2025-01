IhL-Master Round. Varese ancora ko, i Mastini scivolano in classifica. Sabato contro Alleghe per un pronto riscatto

Gli ultimi due ko, prima con Caldaro e poi soprattutto il 6-1 casalingo subito da Feltre nella sesta giornata di IhL-Master Round, hanno abbassato il morale in casa Varese, ora scivolata di nuovo al quarto posto. Dopo l’impresa con Aosta di due settimane fa i Mastini sembravano lanciatissimi verso la seconda posizione, ma nelle ultime due uscite - tolti i dieci minuti finali con Caldaro - non sono mai stati realmente in partita, dimostrando grossi problemi in entrambe le fasi di gioco. Sabato alle 20.30 ci sarà l’importante sfida contro Alleghe per riscattarsi, soprattutto in vista della Final Four di Coppa Italia che si giocherà a Varese l’8 e 9 febbraio.

Intanto, in IhL Division 1, sabato alle 18.30 andrà in scena a Brunico il big match tra Chiavenna e Pustertal. I lombardi, reduci da quattro successi su altrettante sfide nel 2025 (per ultimo il netto 7-1 contro l’Aosta B), si giocheranno il primo posto nel Master Round utile per avere la testa di serie numero 1 nei Playoff. Tra i tifosi a Chiavenna la promozione in IhL inizia ad essere un pensiero concreto, anche se il presidente verdeblu Carlo Marolda prova a smorzare: "Per ora non ci stiamo pensando assolutamente. Primo perché bisogna proseguire col campionato e cercare di fare bene, partita dopo partita, poi perché bisogna anche valutare se ci sono le condizioni per sostenere il passaggio ad una serie maggiore". Alessandro Stella