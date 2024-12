IHL. Varese chiude l’anno fuori dal podio. Semifinale di Coppa Italia: c’è Caldaro

Si chiude con quarto posto la Regular Season di IhL per Varese, ko per 5-4 con Appiano nell’ultimo turno. Dal 4 gennaio i Mastini affronteranno il Master Round partendo con 16 punti bonus. Le rivali saranno Caldaro (21 punti), Aosta (20), Feltre (17), Appiano (13), Alleghe (12). Queste squadre sono già qualificate ai playoff Scudetto. Ora, da stabilire le posizioni della fase finale. Delineate anche le semifinali di Coppa Italia: Varese-Caldaro e Aosta-Feltre. A.S.