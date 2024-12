Il bollettino A Genova rientrerà Giovane che ha scontato il turno di squalifica. Motolese sembra destinato ai saluti. Niente rinforzi dall’infermeria che resta affollata

Con tutta probabilità non arriveranno rinforzi dall’infermeria della Carrarese per la partita contro la Sampdoria. Mister Calabro è stato chiaro in questo senso ed ha spiegato che qualche rientro potrebbe esserci soltanto accelerando il percorso di recupero ed andando incontro di conseguenza a qualche rischio. Un’eventualità che non esclude a priori ma che andrà vagliata attentamente. I vari Coppolaro, Guarino e Imperiale dovrebbero, dunque, saltare la trasferta di Genova e anche Hermannsson per il fastidio al tendine potrebbe non essere della partita. Situazione particolare, invece, per Motolese che dopo l’esclusione per scelta tecnica, pur in un momento di così grave emergenza per la difesa, sembra ormai destinato ai saluti.

Tornando agli infortunati il tecnico di Melendugno ha escluso che si possa trattare di episodi correlati fra loro. Mauro Coppolaro ha accusato un risentimento al polpaccio in partita ed ha poi avuto una ricaduta nel percorso di recupero. Diversa è la situazione di Gabriele Guarino, che ha avuto anche lui un risentimento muscolare ma dovuto al fatto che non rifaceva due partite consecutive da tanto tempo. Marco Imperiale, infine, aveva dato tanto; era stato il giocatore più impiegato di tutti e non aveva mai avuto modo di rifiatare. Il suo modo di giocare, molto muscolare, lo ha portato ad un sovraccarico che l’ha fatto fermare del tutto.

Il problema del campo nuovo in sintetico, il cui fondo risulta pesante, si è fatto sentire, invece, in relazione a qualche indolenzimento pubalgico ma si tratta di situazioni generiche e gestibili. Con la Sampdoria l’unico rientro certo sarà quello di Samuel Giovane (nella foto), che ha scontato il turno di squalifica. Per quanto riguarda gli infortunati qualche speranza in più di recuperarli viene riposta sulla partita del 29 dicembre contro il Cesena visto ci sarà qualche giorno in più a disposizione che potrebbe fare la differenza.

Gianluca Bondielli