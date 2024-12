Il calendario. Le gare dalla 25esima alla 28esima. Non ci sono anticipi al venerdì

La Lega di Serie B, con un comunicato diffuso nella mattinata di ieri, ha reso noti gli orari delle partite di campionato dalla 25° alla 28° giornata. Nessun anticipo del venerdì: di queste quattro gare il Modena ne giocherà tre al sabato e una di domenica, ma vediamo il programma di questi quattro turni, per quel che riguarda i gialloblu, nel dettaglio.

La 25° giornata, sesta del girone di ritorno: Sampdoria- Modena, sabato 8 febbraio con inizio alle ore 17.15; 26° giornata, settima del girone di ritorno: Modena – Spezia, sabato 15 febbraio con inizio alle ore 15; 27° giornata, ottava del girone di ritorno: Cittadella – Modena, sabato 22 febbraio con inizio alle ore 15; 28° giornata, nona del girone di ritorno: Modena – Cosenza, domenica 2 marzo con inizio alle ore 15.

Ricordiamo che domani andrà in scena la prima giornata di ritorno, con il Modena che, con inizio alle 15, ospiterà al Braglia il Sudtirol. Curiosità, in un calendario ‘asimmetrico’ come è già dalla scorsa stagione, combacia l’avversario della prima giornata, sia all’andata che al ritorno. Infatti i canarini nel match di esordio giocarono a Bolzano contro gli altoatesini, perdendo per 2 a 1 nel finale, con la beffa di una rete annullata dal Var a Palumbo negli ultimi istanti di recupero. E il fantasista canarino non potrà domenica vendicarsi... sportivamente, visto che sarà appiedato per una giornata dal giudice sportivo.