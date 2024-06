Il Centro Porsche vuole un altro scudetto. Stasera si gioca il match-point a Trissino

FORTE DEI MARMI

Si gioca stasera al Paladante di Trissino con inizio alle ore 20.45 e diretta tv su Rai Sport la quarta finale scudetto di hockey 2024 fra i campioni uscenti del Trissino e il Porsche Centre Forte dei Marmi che conduce nella serie per due vittorie a una e ripetendosi stasera porterebbe a casa il quinto scudetto della propria storia.

Riconsiderando le tre partite giocate finora non si può non notare un’oggettiva crescita dei rossoblu di Alessandro Bertolucci, che pure stanno disputando le finali senza il capocannoniere della A1 Federico Ambrosio e in gara tre hanno dovuto anche fare a meno di Pedro Gil.

Il fuoriclasse spagnolo, alle ultime gare della sua inarrivabile carriera, ha scontato il turno di squalifica e sarà presente stasera. Se gara uno è stata vinta dal Trissino per 6-5 dopo i tiri di rigore, la seconda ha visto prevalere il Forte ai supplementari (4-3), mentre nella terza si è avuto il risultato più netto dell’intera stagione (in regular season c’erano stato il 3-2 dei bluazzurri in casa e il 5-5 al Palaforte) per gli scontri diretti.

Nella storia dei play off, specie nelle sfide equilibrate come quella in corso, le statistiche hanno sempre avuto un valore relativo, ma è indiscutibile che lo svolgimento della partita di tre giorni fa ha fatto crescere le quotazioni della formazione di Bertolucci. Il tecnico viareggino ci terrebbe in modo particolare ad andare a vincere lo scudetto proprio su quella pista dove aveva conquistato, guidando gli attuali avversari, gli ultimi due tricolori. Stasera sarà più che mai anche una guerra di nervi vista l’importanza della posta in palio e alcuni episodi che hanno infiammato i tifosi come il rosso a Gil in gara due, apparso a molti eccessivo, e il morso, non sanzionato, di Pinto a Rossi in gara tre.

Sarebbe invece importante che gli atleti in pista aiutassero i direttori di gara, sempre peraltro oltre la sufficienza finora, con un comportamento corretto e senza eccessi polemici. Finora la finale scudetto, che ha messo di fronte le due favorite della vigilia, ha mantenuto le premesse di spettacolo ed è stato un bellissimo spot per questa disciplina sulla riconquistata ribalta di Rai Sport.

Ai protagonisti il compito di continuare a dare spettacolo come hanno dimostrato di saper fare molto bene. Saranno almeno un centinaio i tifosi rossoblu che seguiranno la squadra in Veneto. Se stasera dovesse prevalere il Trissino si andrebbe a gara cinque che, in ogni caso (in caso di parità ci sarebbero tempi supplementari e eventuali rigori), sabato 8 giugno assegnerebbe al Palaforte lo scudetto 2024.

G.A.