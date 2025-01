Il ct Porro anticipa la nuova stagione. "Bucci a Basilea, caccia alla finale»

Anno nuovo, programmi nuovi, dunque la parola va a Marco Porro, c.t. del salto ostacoli, la disciplina più seguita dell’equitazione. "La settimana prossima riprende la World Cup a Basilea – ci ha risposto il tecnico azzurro – dove gareggerà Bucci, che poi andrà ad Amsterdam (23-26 gennaio) mentre a Lipsia, la settimana precedente (15-19 gennaio) ci sarà Casadei per la messa a punto in vista di Abu Dhabi, appuntamento iniziale della League of Nations (12-16 febbraio). Se Bucci si qualificherà per la finale della World Cup (ora è 25° con 20 punti, primo degli italiani) tornerà a Basilea per l’evento conclusivo del circuito (1-6 aprile)". Prima della finalissima della World Cup si svolgerà ad Abu Dhabi la prima di quattro tappe della Fei League of Nations, massima divisione a squadre riservata alle migliori 10 nazioni del mondo, tra le quali la neopromossa Italia.

"Il nostro team – ci ha detto Porro – sarà composto da Bucci, Camilli, Casadei e Martinengo, mentre al secondo appuntamento di Ocala, Usa (18-23 marzo), andranno Bucci, Camilli, De Luca e Martinengo. Subito dopo sono in programma due importantissimi eventi Rolex, ossia Roma-Piazza di Siena (22-26 maggio) con tutti i migliori azzurri fra i quali, oltre ai già citati, anche Gaudiano (che segue un programma particolare, ndr), Paini, Casadei, Ciriesi, i due Garofalo e altri. Questi cavalieri nel frattempo avranno partecipato al Csio di La Baule (5-8 giugno)".

La lista degli impegni azzurri è ancora lunga, ma Porro ribatte pronto: "La terza tappa League of Nations è a Rotterdam, (19-22 giugno) che precede i Campionati d’Europa di La Coruna (16-20 luglio) con Bucci, De Luca, Camilli e la Martinengo. A seguire l’ultima tappa della League a St. Tropez (17-21 settembre) e, se saremo tra le migliori 8 nazioni su 10, disputeremo la finale a Basilea (2-5 ottobre).