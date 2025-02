Il fantasista è sul taccuino del Sassuolo. La standing ovation e un derby di mercato

Impattante, coinvolgente, onnipresente. E sarebbero pochini gli aggettivi per un giocatore di cui tutti si sono innamorati nel giro di nemmeno un paio di anni. Al triplice fischio, il pubblico canarino ha intonato un coro in suo onore, Antonio Palumbo ha fissato la ’Montagnani’, ha applaudito e ha sorriso. Conscio di aver instaurato un rapporto di affetto tanto sincero quanto limpido, guadagnato giocata dopo giocata. Infine, si è tolto la maglietta e l’ha regalata ad un piccolo tifoso.

I numeri sono stati aggiornati: 7 gol e 9 assist fanno di lui il giocatore migliore della B nel rapporto azioni create e finalizzate, qualcosa di effettivamente molto determinante nell’arco di una stagione.

Ora, alla chiusura della sessione invernale del mercato mancano più di 24 ore. Già dalla mattinata di ieri la voce di un interessamente del Sassuolo ha spiazzato una buona fetta di tifo, dopo che il Modena aveva resistito e respinto i corteggiamenti della Sampdoria (lì dove andrà Abiuso, anch’egli in tribuna ad esultare al successo canarino). I neroverdi guardano con attenzione al giocatore, forse per più giugno che per gennaio, ma tant’è. Il Modena deve provare a resistere anche a questa. Perché esiste una squadra con Palumbo e ne esiste un’altra senza Palumbo, pur sapendo che siamo di fronte ad un calciatore che meriterebbe il salto di categoria, o almeno mettersi alla prova. Il gol, gli assist, le giocate con applausi di sottofondo. Gli abbracci dei compagni ad ogni esultanza. È stata la sua serata. Come direbbe un napoletano verace, come lui è per altro, adda passà ‘a nuttata. La notte più lunga del calciomercato canarino.

Alessandro Troncone