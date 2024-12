Il fischietto. Il posticipo diretto da Nigro di Prato

Un arbitro al primo incrocio con tutte e due le squadre. Sarà Mattia Nigro della sezione di Prato a dirigere il match tra Perugia e Campobasso, valevole per la diciottesima giornata del campionato di serie C girone B e in programma lunedì sera, in posticipo, alle 20,30 allo stadio Curi. Ad assisterlo ci saranno Emanuele Bracaccini di Macerata e Tommaso Tagliaferro di Caserta. Quarto uomo Vittorio Palma di Napoli. Nessun precedente né con il Perugia né con il Campobasso per il fischietto toscano.