Il Forte dei Marmi sull’1 a 1 con la Real Cerratese. Segnali di risveglio. Alberti regala un punto

FORTE DEI MARMI: Ceragioli, Credendino Gentile, Del Soldato, Rocchiccioli, Tonacci, Sodini N. (10’st Maggi), Lossi, Tedeschi, Scaranna (37’st Valori), Alberti (15’st Sodini F.). A disp.: Nocchi, Seriani, Zappelli, Luchini, Arcidiacono All.: Cagnoni

REAL CERRETESE: Battini, Bargellini, Monti, Meucci, Chiavacci, Lamberti, Fedi, Nieri, Melani, Bouhafa, Safina A disp. Pannocchia, Tramacere, Novi, Antonini, Pieri Spinelli, Shahid. All. Petroni.

Reti: 31’ pt Bouhafa (R), 35’ Alberti (F).

Segnali di risveglio per il Forte dei Marmi, dopo la convincente vittoria infrasettimanale di coppa Toscana, arriva anche il primo punto in campionato che allontana così gli squali dalla casella zero e dall’ultimo posto.

Succede tutto nel primo tempo, avanti gli ospiti che sono una squadra solida e attrezzata da anni presente nella categoria, cross dalla sinistra di Fedi e imperioso stacco di testa di Bouhafa che indovina l’angolino alle spalle di Ceragioli.

Pronta replica dei padroni di casa con il pari che arriva subito grazie ad Alberti, lesto quattro minuti dopo ad insaccare su un tiro respinto e non trattenuto di Tedeschi.

Nella ripresa le due squadre amministrano con la paura di scoprirsi e pensano più a portare a casa il punto che ad offendere, occasioni per Rodriguez al 15’ ma il suo tiro finisce a lato, replica di Nieri al 22’ per gli ospiti ma si supera Ceragioli in tuffo.

Ancora squali pericolosi grazie a Maggi ma Battini è bravo ad opporsi, si arriva cosi ad un finale di uno a uno che non scontenta nessuno.

Carlo Andrea Brunini