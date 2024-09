Il giudice sportivo. Caldara, niente stangata. Salta una sola giornata

L’estate senza fine poi finì, cantavano gli Alunni del Sole, gruppo che andava forte nei primi anni Settanta. E così, la seduta a porte aperte che Bisoli concede settimanalmente a tifosi e giornalisti, dopo tanti appuntamenti con il sole a picco su campo e tribunetta dello Zelocchi, ieri è andata invece in scena in una mattinata allietata da una piacevole aria fresca, anche se sullo sfondo ‘osservata’ da più di una nuvola minacciosa. Una trentina i tifosi presenti.

La squadra, dopo una prima parte di lavoro in palestra, si è spostata nella ‘gabbia’ a fianco del campo per alcuni esercizi senza pallone, per poi spostarsi sul rettangolo verde. Da lì in avanti la sfera ha fatto da padrone, con più di una partitella tattica ristretta a una sola metà campo, per poi terminare con la più classica delle partitelle a ranghi contrapposti. Bisoli ha mischiato un po’ le carte durante quest’ultima esercitazione, e anche la distribuzuione della casacche non chiarito gran chè, anche se l’impressione è che nella gara di sabato contro la Juve Stabia Idrissi potrebbe ricevere la sua prima maglia da titolare della stagione. Nella seduta di ieri, oltre ai lungodegenti Ponsi e Alberti, hanno lavorato a parte anche Caso, Botteghin e Gliozzi, oggi dovrebbero riaggregarsi regolarmente al gruppo.

Niente mano pesante del giudice sportivo nei confronti di Mattia Caldara. Espulso venerdì sera nel derby dello stadio Manuzzi per la brutta entrata sul cesenate Berti, il difensore canarino è stato infatti squalificato per una sola giornata, e quindi potrà rientrare domenica 29 settembre nel match interno con la Sampdoria.

