Il Grifo rifiuta, la holding si ritira. Ma spunta una nuova possibilità

Massimiliano Santopadre rifiuta l’offerta e la holding del Lussemburgo annuncia la ritirata.

Il passo indietro è firmato dall’avvocato Antonio Di Tommaso, amministratore della holding che lunedì, attraverso la stampa, aveva fatto conoscere l’offerta messa sul piatto del presidente Santopadre.

In realtà quanto recapitato al presidente del Perugia non era esattamente un’offerta da 8 milioni, ma di quattro (a rate) più la copertura del debiti (si parla di 1,8 dopo lo stralcio, più circa 700mila), con l’Academy che sarebbe andata alla nuova proprietà e con la questione sponsor tecnico da valutare se e solo se a parità di condizioni con altri.

"TimeNova Holding S.A. comunica che è stata ricevuta la risposta da parte della proprietà del Perugia, la quale ci comunica che la nostra offerta per 8 milioni di euro “non può essere accettata”. Pertanto, certi di avere fatto una proposta al di sopra del valore di mercato e avendo presentato la nostra massima offerta per un club di serie C, siamo costretti a fare un passo indietro e veicolare le nostre finanze verso realtà diverse".

Dietro al "no" di Santopadre ci sarebbe il "mistero" legato all’ identità dei potenziali acquirenti e la solvibilità. Gli unici contatti sono arrivati con intermediari e Santopadre – che attraverso l’avvocato Dominici aveva posto come requisiti indispensabili la conoscenza dei soci e la tracciabilità dei conti anche nell’offerta di Sciurpa– ha rifiutato. Ma non finisce qui. Pare infatti che di fronte al rifiuto ci sia una nuova possibilità per la cessione del Perugia calcio. E stavolta il presidente Santopadre sarebbe intenzionato ad approfondire la questione con gli interlocutori. Pare infatti che ci sarebbero già stati contatti tra il presidente del Perugia e il gruppo interessato al club. Non resta che attendere, nei prossimi giorni se ne saprà di più.