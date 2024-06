Il lutto. Addio al’ex portiere. Santino Ciceri

Nella giornata di ieri, all’età di 89 anni, è mancato Santino Ciceri (foto), portiere del Modena per due stagioni, dal 1968 al 1970. Milanese di nascita e prodotto del vivaio del Milan, giocò solo due partite in rossonero, una delle quali in Coppa dei Campioni, prima di girare diverse squadre di serie B. In gialloblù fu protagonista di due buoni campionati, collezionando 53 presenze. Alla fine della stagione 1969/70 il Modena ingaggiò come portieri Piccoli e Paolo Conti e quindi cedette Ciceri all’Alessandria.