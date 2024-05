Il match. Venduti 2mila biglietti. Tifosi ospiti stoppati

Sono 2000 i tagliandi fin qui acquistati per l’ultima stagionale del Modena al ’Braglia’, domani alle 15 contro il Como. Di questi solo 51 sono nel settore ospiti, per via del divieto di vendita in tutti i settori ai residenti di Como e provincia per la nota rivalità che già all’andata fece riservare lo stesso trattamento ai tifosi canarini al ’Sinigaglia’. Intanto sta per scattare la stagione della BeSports 2024, il torneo ufficiale della Lega B dedicato al calcio virtuale di EAFC 24. Saranno ancora i due cugini nonantolani Ruben Cetta (a.k.a. r2004ben) e Vincenzo Romeo (a.k.a. ROMEOX77) a rappresentare il Modena dopo le semifinali raggiunte nella scorsa stagione. Il Modena è stato inserito nel girone A insieme ad Ascoli, Cremonese, Cosenza, Catanzaro, Palermo e Venezia. Cetta e Romeo scenderanno in campo martedì 7 e domenica 12 maggio. La prima fase del torneo si disputata online e viene trasmessa in diretta sui canali ufficiali di King Esport. Poi eventuali finali (4 per girone) presso il CX Campus Milan Bicocca di Milano il 26 e 27 maggio.