Il mercato dei canarini. Settore giovanile, ecco Caliaro. Ipotesi Caldara, il Carpi su Duca

Sarà con ogni probabilità Davide Caliaro, proveniente da Lo Spezia, il nuovo responsabile del settore giovanile del Modena, colui il quale prenderà il posto del neo ds Andrea Catellani. Gli spezzini, infatti, si sono affidati a Beppe Vecchio e il matrimonio fra Caliaro ed i canarini dovrebbe essere annunciato a breve. Intanto sono iniziate le azioni di sfoltimento della rosa di mister Bisoli. Di Tremolada era tutto noto da tempo, ci sono alcuni club di C interessati al trequartista ancora legato da un altro anno di contratto ma che non sarà un ostacolo per l’addio. Altre novità potrebbero arrivare da città vicine. Perché con il ritorno in C, il Carpi è tornato a puntare i fare su Romeo Giovannini, esploso proprio in biancorosso in passato. Dopo il prestito di mezza stagione a Chiavari (14 presenze e 2 reti all’Entella), Giovannini potrebbe tornare in Emilia sponda Carpi, il cui interessamento dura almeno da gennaio. Tra i nomi che piacciono alla squadra di Serpini c’è pure quello di Edoardo Duca, il cui ingaggio però rischia di infrangere ogni sogno. In entrata, è rimbalzato su Sky Sport il nome di Mattia Caldara, ex Atalanta, Juve e Milan. Trattativa a dir poco complicata, dopo due stagioni a Venezia e Spezia in A (ma appena mezz’ora giocata nell’ultimo anno) il difensore è in cerca di continuità e di ripresa, reduce da infortuni infiniti. È in scadenza a giugno con i rossoneri, occasione a zero ma altrettanto rischiosa.