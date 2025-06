Il numero 2 al mondo vince il Queen’s. Alcaraz si piglia anche la Regina. Bolelli-Vavassori stop ad Halle

Carlos Alcaraz sembra già pronto per difendere il titolo a Wimbledon. Reduce dal trionfo al Roland Garros su Sinner, il 22enne murciano fa suo l’"Hsbc Championships", Atp 500 con montepremi totale pari a 2.522.220 euro che si è disputato sui prati storici del Queen’s Club di Londra. Testa di serie numero 1 e secondo nel ranking mondiale, Alcaraz ha avuto la meglio in finale su Jiri Lehecka per 7-5 6-7(5) 6-2 dopo due ore e 8 minuti di gioco. Per lo spagnolo è già la 21esima affermazione nel circuito, la quinta stagionale dopo Rotterdam, Montecarlo, Roma e Parigi. Il match contro Lehecka, inoltre, è il 18esimo successo consecutivo: Alcaraz non perde dalla finale di Barcellona contro Rune dello scorso 20 aprile.

Da oggi partiranno le qualificazioni per Wimbledon. Sono sette gli italiani in campo nel maschile e a guidare la delegazione azzurra ci saranno Matteo Gigante e Andrea Pellegrino, rispettivamente opposti all’esordio al lussemburghese Rodesch e il francese Droguet. Al via anche Francesco Passaro, Federico Arnaboldi, Giulio Zeppieri, Stefano Napolitano e Francesco Maestrelli. Le qualificazioni sono si concluderanno giovedì e in palio ci sono gli ultimi 16 posti del tabellone principale. Grazie alle rinuncia di Casper Ruud Matteo Berrettini sarà una testa di serie e Fabio Fognini salterà le qualificazioni.

Tornando al tennis giocato Alexander Bublik per la seconda volta in carriera ha conquistato il torneo di Halle, mentre la coppia Bolelli-Vavassori è stata sconfitta nel doppio da Krawietz-Puetz, in una sorta remake della finale 2024, per 6-3, 7-6. Non è andata bene neppure a Sara Errani e Jasmine Paolini sconfitte a Berlino sempre in finale da Mihalikova - Nicholls per 4-6 6-2.