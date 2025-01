Il Perugia a caccia del primo squillo del 2025: "Dobbiamo crescere e migliorare le scelte"

Il pari amaro con la Spal va in archivio ma lascia insegnamenti importanti. Lamberto Zauli lo ribadisce in vista della gara di questa sera al Curi contro il Carpi. "Ci ha lasciato grande rammarico – spiega il tecnico – In quetso periodo se giochiamo bene al massimo pareggiamo, se giochiamo male perdiamo. qui non si tratta di fortuna o sfortuna, ma di migliorare ogni piccolo errore, nelle scelte e nella qualità. Se crei 7 occasioni devi fare almeno 2-3 gol. Ci teniamo le cose fatte bene in vista di una sfida difficile: arriva una squadra che sta facendo un ottimo campionato, contro la quale è difficile giocare. Il girone di ritorno è difficile: ogni partita va fatta al 300%, soltanto la grande prestazione di tanti giocatori ci permetterà di vincere le partite".

I calci da fermo in casa-Grifo non sono mai un vantaggio. "È uno dei difetti che stiamo mostrando – continua Zauli – . L’esperienza mi dice che la differenza la fa chi calcia. Nel nostro gruppo non ci sono specialisti, forse Bartolomei calcia meglio di tutti. Sulle punizioni dal limite abbiamo fatto brutte scelte. Dobbiamo migliorare nettamente sulle punizioni laterali e i calci d’angolo".

Il Perugia in casa ha riportato buoni risultati, in trasferta fa ancora tanta fatica. "È una vita che faccio la Lega Pro, i campi fanno la differenza. A Ferrara le dimensioni sono quelle di un calcio vero, in altri campi le dimensioni non permettono di giocare a calcio. I metri quadrati del campo sono anche il 20% in meno e fa la differenza. Ci si deve abituare a dimensioni diverse, non vale solo per il Perugia e la cosa però condiziona i valori".

Il ritorno di Dell’Orco e Cisco, l’acquisto di Broh e Riccardi. "Dell’Orco è diverso da tutti gli altri, per qualità, intelligenza ed esperienza. Sono arrivati due calciatori, Broh e Riccardi, che sanno cosa vuol dire giocare a calcio e nel Perugia".