Il Perugia adesso chiama i tifosi allo stadio : "Vi aspettiamo al Curi: fate l’abbonamento"

Seimila tifosi biancorossi allo stadio contro il Gubbio, la campagna abbonamenti che resta aperta ancora una settimana per dare tempo ai ritardatari di ripensarci, un terzo posto attuale nel girone B per sottoscrizioni fatte e la possibilità di scavalcare l’Ascoli e piazzarsi al secondo posto. È l’effetto Faroni. Un entusiasmo ritrovato da parte dei tifosi biancorossi che non sentivano più grandi motivazioni nell’ultima fase-Santopadre. Un entusiasmo che, però, dovrebbe coinvolgere i tifosi anche durante la settimana, invece gli allenamenti sono chiusi tutta la settimana, ad eccezione del primo giorno di sedute. Ma sono solo le prove generali di una società che ha appena preso possesso del quartier generale di Pian di Massiano.

Intanto c’è dare dire che il Curi è stato lo stadio più frequentato della quarta giornata nel girone B. Perugia-Gubbio ha visto 6.675 spettatori con 970 ospiti, staccato e non di poco lo stadio Adriatico che ha visto 4.172 tifosi sugli spalti, mentre al terzo posto si è piazzato lo stadio di Campobasso in occasione del match con la Torres (4.076)

Sul podio, in terza posizione e con la possibilità di crescere, invece, per quanto riguarda gli abbonamenti del girone. Nel raggruppamento B, la classifica degli abbonamenti, pubblicata da Italiani.it, è questa: Spal 3.596, Ascoli 2.473, Perugia 2.335, Campobasso 2.200, Rimini 2.005, Torres 2.000, Ternana 1.748, Arezzo 1.583, Pescara 1.542, Lucchese 1.046. Il record della serie C è del Catania con 12.873 abbonati, seguito da Vicenza con 7.219 e Avellino con 5.088. "Vi aspettiamo al Curi, fate l’abbonamento", il messaggio dei giocatori sulla pagina Instagram della società di Pian di Massiano che dopo aver visto una bella affluenza contro il Gubbio aspetta una risposta anche in termini di abbonamento. Per questo è arrivata la decisione di prolungare la campagna fino alla vigilia del match di metà settimana con il Rimini.