Il Perugia blinda Giunti: la firma fino al 2028. Attacco, Kanoute a un passo dai biancorossi

AC Perugia Calcio è orgogliosa di annunciare il rinnovo di contratto di Giovanni Giunti fino al 2028 e augura a lui di raggiungere le migliori soddisfazioni professionali con i nostri colori. Il Perugia blinda il suo giovane centrocampista. Un’operazione voluta, cercata e non così scontata, visto che sul giocatore si sono accesi i riflettori di altri club di categoria superiore. La società di Pian di Massiano lo ha voluto, Giunti ha accettato. "Sono felicissimo di rinnovare il mio contratto con questa importantissima società – ha commentato Giunti – Continuerò a ripagare la fiducia di tutti sul campo. Forza Grifo".

Il centrocampista originario di Fano, classe 2005, è arrivato nelle giovanili biancorosse nella stagione 2021/2022 diventando subito un punto riferimento nella Primavera. Ha esordito in prima squadra il 1 settembre 2023 contro la Lucchese. Attualmente conta 36 presenze in maglia biancorossa di cui 23 in questa stagione.

Ma non finisce qui. Si scalda il mercato biancorosso: viste le difficoltà in fase offensiva, il Perugia è a un passo da Mamadou Kanoute, attaccante senegalese, classe 1993, in forza al Trapani. Il giocatore è arrivato in Sicilia con grandi aspettative, nonostante alcune buone prestazioni non è riuscito a imporsi all’interno dello scacchiere granata. Ma fa al caso del Grifo di Zauli con le sue 264 presenze in serie C arricchite con 45 gol e 27 assist. Esterno destro che gioca prevalentemente a sinistra, all’occorrenza seconda punta, Kanoute è atteso nei prossimi giorni a Pian di Massiano.

Poi il mercato dovrà concentrarsi ancora sulle uscite prima di mettere a segno altre operazioni in entrata. Squarzoni, Ricci, Souare sono a caccia di una sistemazione, non mancano soluzioni per Bartolomei. Nel caso in cui dovessero concretizzarsi le trattative in uscita, Meluso e Giugliarelli si concentreranno su un terzino sinistro e un centrocampista.