Il Perugia intanto si rinforza sulle fasce. Giraudo e Cisco oggi a Pian di Massiano

Se la questione societaria resta in stand by in attesa dell’ultimo atto, il calciomercato va avanti. Le trattative si interromperanno domani sera a mezzanotte, il diesse Giugliarelli e Massimiliano Santopadre saranno da oggi a Milano per le ultime trattative, ma intanto il Perugia ha trovato i suoi esterni. Oggi, infatti, a Pian di Massiano sono attesi due calciatori che disputeranno la seduta di rifinitura con la squadra in vista del debutto al Curi contro la Spal. Il Perugia ha definito le operazioni con Federico Giraudo per la corsia mancina e Andrea Cisco per quella destra. Si tratta di due calciatori di esperienza che andranno a rinforzare l’organico a disposizione di Formisano e a colmare lacune importanti sulle fasce biancorosse. Giraudo (1998) è svincolato dopo le recenti esperienze con le maglie di Reggina e Cittadella e una carriera che lo ha visto protagonista anche con Vis Pesaro, Ternana, Cesena e Vicenza, nonchè nelle nazionali giovanili azzurre con ben 108 presenze in C e 62 in B.

Non manca l’esperienza neppure ad Andrea Cisco (1998) che arriva dal SudTirol. In carriera Cisco ha disputato 28 partite in serie B, oltre 120 in serie C. Cisco può giocare sia esterno di centrocampo che esterno d’attacco. Non finisce qui: oggi e domani i dirigenti del Perugia cercheranno di mettere a punto le ultime questioni: intanto prosegue la caccia ad un centrale di difesa, mentre Matic continua ad allenarsi a Pian di Massiano. Probabile che il Perugia decida cosa fare del centrale solo dopo la missione milanese. Il Grifo va a Milano anche per cedere alcune pedine in esubero, come Morichelli e Ronchi. Mentre saranno prese in considerazione le offerte per i calciatori che non sono attualmente con la valigia in mano. Per Bartolomei (che non è in uscita) potrebbe concretizzarsi la trattativa con la Carrarese, in quel caso il Perugia ha già pronta la soluzione alternativa.