Il Perugia ritrova solidità . Plaia-Amoran, giovani e forti

Il Perugia è in fiducia dopo il successo nel derby, l’Arezzo è in castigo. I biancorossi hanno la possibilità di replicare in Coppa il successo in campionato ma per farlo non dovranno cadere nella trappola. Non dovranno dare per scontato il risultato di venerdì sera. Il Perugia si prepara per l’appuntamento con l’incertezza legata all’impiego di Angella, ma Lamberto Zauli può dormire sonni tranquilli dopo le prestazioni dei due giovani difensori, Plaia e Amoran che, presi per mano da Mezzoni e Giraudo, hanno fornito una prestazione di alto livello. La crescita di Plaia è sotto gli occhi di tutti: classe 2006, appena 18 anni, il difensore arriva in biancorosso dalle giovanili della Roma. Dopo una prima giornata catastrofica, con tre gol sul gruppone a Piancastagnaio, il giovane centrale non trova più spazio con Formisano, con dieci partite sempre in panchina. Con l’avvento di Zauli e l’emergenza nel pacchetto arretrato, Plaia diventa un titolare del Perugia e nelle ultime cinque partite salta solo la sciagurata trasferta di Pineto per gli impegni in Nazionale. Contro l’Arezzo, nella gara di campionato, il centrale, anche senza l’esperienza di Angella, ha messo in campo una prestazione di grande spessore e personalità. E ora anche nel derby di mercoledì sarà chiamato alla stessa prova di forza, visto che il capitano, salvo sorprese, dovrebbe saltare anche l’appuntamento di metà settimana.

Zauli ha ancora due sedute di allenamento per scegliere la squadra per la partita di mercoledì. Un incontro che per il Perugia assume un valore enorme, vista la classifica poca esaltante in campionato. Arrivare in fondo alla competizione vorrebbe dire avere un posto in prima fila nei play off di fine anno. L’Arezzo, al momento, è al sesto posto, ha meno urgenza di passare ma al tempo stesso ha fretta di lasciare alle spalle l’ultima striscia negativa di risultati. Zauli dovrebbe optare per la migliore formazione, di certo ci sarà Giunti che invece salta la gara di campionato con il Sestri Levante perché squalificato. Straordinari in vista anche per Montevago in attacco, mentre sulle fasce potrebbero trovare spazio Bacchin e Polizzi.