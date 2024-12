IL PRESIDENTE. ’Eccellenza modenese’. Il premio a Rivetti

Importante riconoscimento, martedì sera, per il presidente del Modena Carlo Rivetti. Il massimo reggente gialloblù, nella bellissima cornice del Salone d’Onore dell’Accademia Militare, ha infatti ritirato il premio ’Eccellenza modenese’ nell’ambito della cerimonia di assegnazione degli Spot Awards, organizzata da Spot Modena e dedicata appunto alle eccellenze modenesi: "La sua leadership al Modena Fc e in tutto il percorso imprenditoriale, non è solo un simbolo di passione ma rappresenta un esempio unico di come visione, impegno e senso di appartenenza possano trasformare una realtà in un autentico patrimonio per tutta la comunità".