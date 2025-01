Il programma. Domani mattina biancorossi al lavoro

La prima partita al Curi del nuovo anno è in agenda venerdì prossimo, sotto i riflettori (alle 20,30), contro il Carpi. I biancorossi, dopo la trasferta di Ferrara, non avranno giorni di riposo, visto l’anticipo casalingo. Lamberto zauli ha già fissato il programma di allenamento per la prossima settimana. La ripresa dei lavori, in vista della prima in casa, è in agenda domani mattina, la settimana proseguirà con una seduta martedì pomeriggio. Per il prossimo match, l’allenatore avrà nuovamente a disposizione Gemello che ha scontato le due giornate di squalifica.