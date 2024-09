Il riconoscimento alla pallavolista della Megabox. Un’atleta d’oro: Vallefoglia premia Giovannini

È un ritorno trionfale quello di Gaia Giovannini a Vallefoglia, dopo la vittoria della medaglia d’oro alle Olimpiadi con la Nazionale di pallavolo. L’atleta della Megabox Ondulati del Savio è stata celebrata dalla città ieri pomeriggio durante il Vallefoglia Challenge, manifestazione in corso nel fine settimana, ed è stata anche premiata dal sindaco Palmiro Ucchelli. "Vengo da San Giovanni in Persiceto, una cittadina di nemmeno 30mila abitanti, e lì ho cominciato a giocare a pallavolo - ha raccontato. Il mio sogno, come quello di qualsiasi giocatrice, è stato sempre arrivare a giocare in nazionale. Quello che è successo quest’anno è talmente grande che non potevo nemmeno immaginarlo, ma è un traguardo per il quale devo ringraziare tutti i miei allenatori, dai quali ho imparato tanto, e i miei genitori, che mi hanno sempre sostenuto. Sono molto contenta e orgogliosa del mio percorso".

Giovannini ha poi raccontato ai presenti le proprie Olimpiadi: "Il ct Julio Velasco è venuto a Vallefoglia all’inizio dell’anno a vedere un nostro allenamento e a conoscere la squadra, ma io avevo la febbre e non ci eravamo incontrati. Quando qualche settimana dopo mi ha chiamato per dirmi che mi avrebbe convocato in Nazionale ero felicissima, non me lo aspettavo minimamente, per me era una prima volta. Poi sono cominciati i raduni, gli allenamenti, ho giocato le fasi finali della VNL e a un certo punto eravamo rimaste in 14, e lì ho cominciato a sperare di poter fare parte della squadra per le Olimpiadi. Poi è arrivata la nuova telefonata di Velasco, quella che mi annunciava che sarei andata a Parigi con le mie compagne. Quando ho messo giù mi sono messa a piangere. Fino a quando siamo arrivate in finale, non avrei immaginato che avremmo vinto l’oro: credevo moltissimo nel nostro gruppo, ma vincere le Olimpiadi era una cosa troppo grossa anche solo da pensare". Al termine, sono state diffuse le immagini delle ultime azioni della finale con gli Stati Uniti, nella commozione generale. Sul palco, accanto a Ucchielli e all’assessore allo Sport, Mirco Calzolari, il presidente della Megabox, Ivano Angeli, e il Presidente regionale del Coni, Fabio Luna.