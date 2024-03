Il Tas di Losanna. Schwazer resta fuori

Lo aveva anticipato lui stesso, qualche settimana fa dentro la casa del Grande Fratello, quindi non è una sorpresa: il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) ha respinto il ricorso di Alex Schwazer contro la squalifica di otto anni a partire dall’11 agosto 2016, per la seconda infrazione al codice mondiale antidoping. Sul piano tecnico, è stata respinta le richiesta di Schwazer di sospendere la squalifica, confermando gli otto anni di squalifica all’ex marciatore italiano che nel 2008 aveva conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino nella 50 km di marcia. Schwazer sperava nella riduzione - fino al 70% della pena - dopo aver rivelato il nome di un tesserato squalificato per violazioni al Codice mondiale antidoping che era stato accredito alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (nel 2021). Lo staff legale di Schwazer (nella foto) ora attende le motivazioni per poter eventualmente promuovere altre azioni. Il marciatore altoatesino, 39 anni, non potrà partecipare alle Olimpiadi di Parigi perché la sua squalifica scade dopo la data dell’ultima qualificazione disponibile.