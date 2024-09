Il turno. Giana e Dea U23 in campo domani

Dopo il sabato calcistico, la domenica si preannuncia altrettanto ricca di emozioni per le squadre lombarde impegnate in Serie C.

In particolare, occhi puntati sulla Giana Erminio e sull’Atalanta Under 23, che scenderanno in campo alle 20.45. La Giana Erminio di Andrea Chiappella (nella foto), reduce da un periodo nero con tre sconfitte consecutive in poco più di dieci giorni, ospiterà la Clodiense in un match che sa già di spartiacque. La squadra biancazzurra è chiamata a una reazione d’orgoglio davanti ai propri tifosi, con l’obiettivo di interrompere la striscia negativa.

Nel frattempo, l’Atalanta Under 23 sarà impegnata in una trasferta tutt’altro che semplice sul campo della Virtus Verona. I bergamaschi, che vantano il secondo miglior attacco del Girone A, cercano continuità di risultati dopo un avvio altalenante.M.B.