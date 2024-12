Imbattibili Coello-Tapia. Milano applaude i campioni. I numeri 1 vincono ancora

Anche l’ultimo tabù del loro incredibile 2024 è stato sfatato. Lo spagnolo Arturo Coello e l’argentino Agustin Tapia vincono in Italia per la prima volta in stagione, conquistando il Milano Premier P1 in un Allianz Cloud tutto esaurito (32000 spettatori totali sugli spalti nell’intera settimana, +7% rispetto al 2023) e palesemente schierato a favore dei loro avversari: 6-4 7-5 il punteggio con cui i dominatori incontrastabili del circuito maschile hanno battuto le teste di serie numero 2 Federico Chingotto e Ale Galan, sotto gli occhi di numerosi vip sportivi tra cui Barella, Dybala e Paredes. Per i numeri 1 del mondo - impeccabili nei momenti chiave del match - è arrivata la 45esima vittoria consecutiva, nonché il quattordicesimo titolo stagionale e nono consecutivo da luglio ad oggi. Numeri da paura che Coello (al diciannovesimo trofeo in carriera) e Tapia (diciottesimo trofeo) proveranno ad aumentare alle Finals di Barcellona, partendo favoritissimi.

Il torneo femminile va invece alle spagnole Gemma Triay e Claudia Fernandez, entrambe al sesto successo nel 2024. Ma qui l’epilogo è stato il più amaro possibile. Le prime teste di serie hanno alzato il trofeo dopo il ritiro di Delfi Brea e Beatriz Gonzalez sul punteggio parziale 6-7 5-2 di una partita molto divertente. A fermare ancora le “Superpibas“, campionesse in carica di Milano fino a ieri, è l’ennesimo problema al pettorale destro per Gonzalez. Dopo la gara Triay e Fernandez hanno espresso solidarietà alla collega: "Da un lato siamo felici, abbiamo reagito bene dopo il primo set e abbiamo avuto una grande settimana. Ma non è bellissimo vincere così. Siamo vicine a Bea, speriamo di rivederla presto in campo". Ora la sfortunata 23enne di Malaga tenterà di recuperare in tempo per le Finals di Barcellona, al via tra dieci giorni, ma il sodalizio con Brea potrebbe essere finito ieri. Sembra infatti che dal 2025 Delfi farà squadra con Triay, mentre Gonzalez giocherà con Fernandez o l’attuale regina del ranking Paula Josemaria in quella che potrebbe essere una clamorosa rotazione di coppie.