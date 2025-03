In questo fine settimana sono stati dieci i nuovi primati nazionali per atleti con disabilità intellettive. Campionati paralimpici a PalaCasali e Conti. Record con 160 atleti e pioggia di medaglie

Pioggia di record dei quasi 160 partecipanti alla kermesse tricolore targata Fisdir. Il fine settimana dedicato agli atleti con disabilità intellettivo relazionali ha chiuso il doppio appuntamento dei Campionati Italiani Paralimpici di Atletica Leggera Indoor sotto l’egida della Fispes e della Fisdir, svoltisi al PalaCasali e al Campo Italico Conti di Ancona. Ancora una volta impeccabile l’organizzazione dell’Anthropos Civitanova guidata dal Presidente Nelio Piermattei, con il patrocinio della Regione Marche e del comune di Ancona.

Dopo i 38 nuovi primati italiani fatti registrare lo scorso weekend dagli atleti Fispes (tra cui quelli delle medaglie d’oro alle paralimpiadi di Parigi, Assunta Legnante e Rigivan Ganeshamoorthy), in questo fine settimana sono stati dieci i nuovi primati italiani: nei 60 metri categoria I3 donne, Agnese Spotorno (Cambiaso Risso For Special Genova) ; nei 400 metri I2 uomini, Tiziano Capitani (ACLI Terzo Millennio Roma) ; nei 400 metri I3 uomini, Andrea Mattone (Anthropos Civitanova) ; nei 1500 metri I2 uomini, Giuseppe Di Marzo (Telimar Tempo Libero Mare). Triplete per il fuoriclasse Salvatore Bianca (Anthropos Civitanova) nei 60 metri ostacoli, nel Pentathlon e nel salto triplo. Record italiano anche nella Staffetta 4×400 metri I2 uomini per la società sportiva Aspea Padova con Michele Zugno, Alessandro Masiero, Roberto Casarin e Giovanni Zaramella. Hanno chiuso il palmares i due primati italiani di Alice Sorato (Sorriso Riviera Onlus) nei 1500 metri marcia I2 donne, e di Luca Venturelli nei 3000 metri cat. I3.

Un bilancio positivo e in crescita con oltre 420 gli atleti complessivi impegnati nei due campionati italiani, Fispes e Fisdir, in rappresentanza di 52 associazioni sportive da tutta la penisola.