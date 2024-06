IN SLOVENIA. Mandriota d’oro alla World Cup

In attesa di scoprire i nominativi delle ginnaste che faranno parte della squadra di artistica ai Giochi di Parigi, continuano ad arrivare buoni risultati dalle azzurre. Nel weekend, alla World Challenge Cup di Koper, in Slovenia, si è messa in mostra l’atleta della Brixia Brescia, classe 2005, Veronica Mandriota (nella foto Ferraro). La nativa di Monopoli, alla trave, con il punteggio di 13.050, ha vinto la medaglia d’oro davanti all’ucraina Anna Lashchevska, argento con lo stesso punteggio, ma seconda per la regola dell’esecuzione più bassa. Terzo gradino del podio per la croata Tina Zelcic, con 12.750. Al corpo libero la Mandriota, che ha fatto parte della squadra quinta al Mondiale 2022, ha concluso la sua esperienza a questa Coppa del Mondo con il bronzo, grazie allo score di 12.700, a cinque millesimi dall’argento. G.L.