In testa alla Serie A. Giovane e ambiziosa. Calvisano forza cinque

Il cammino è ancora molto lungo e tutto da scrivere. La serie A di rugby non ha ancora messo in archivio un terzo della prima fase ma, nonostante questo, al Calvisano sono bastate le prime cinque partite (tutte vinte) per lanciarsi da solo al comando del gruppo 2. La blasonata compagine giallonera intende tornare ai vertici della palla ovale e sul campo la squadra guidata dal duo Dal Maso-Zappalorto sta confermando a suon di risultati la volontà di riportarsi ai fasti che competono ad una storia illustre come quella della società bassaiola. L’ambizioso percorso che il Tiesse Robot Calvisano ha intrapreso ha una base solida delineata l’anno scorso nella stagione della “ripartenza“ del sodalizio presieduto da Mariano Bandera. Grazie al sapiente lavoro del ds Gabriele Morelli (capitano di lungo corso del Calvisano dei tempi d’oro), il club ha saputo allestire un organico ricco di giovani di talento che è deciso a continuare a crescere. "I ragazzi - è la sintesi di David Dal Maso - stanno rispondendo bene. Abbiamo i nostri punti di forza, ma anche aspetti da migliorare. I giovani che entrano offrono buone prestazioni ed anche con l’Amatori Milano elementi come Tomasoni, Mori e Pasquali hanno fatto bene. Sono partite che aiutano a far crescere l’esperienza e che confermano che siamo sulla strada giusta".

Un tragitto che proseguirà, ancora al San Michele, sabato 30 novembre contro Noceto. "Con l’Amatori Milano la squadra ha mostrato voglia di giocare - analizza coach Zappalorto - ma siamo stati imprecisi in alcune occasioni ed abbiamo concesso troppe mete per essere in casa. Dobbiamo lavorare sulla difesa per farci trovare pronti alla prossima sfida". Rivali come Parma, Torino e, appunto, Noceto sono decise a sbarrare la strada ai bassaioli, ma a Calvisano c’è la certezza che questo gruppo giovane non lascerà nulla di intentato per riportare la squadra giallonera dove merita.