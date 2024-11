Perugia scarico e falcidiato dalle assenze. Tegola-Seghetti ma si lavora sui recuperi

Un’annata sfortunata. O almeno una prima parte di stagione che ha dell’incredibile per risultati, prestazioni e infortuni. Restando alla questione dei giocatori indisponibili, il Perugia in questo avvio ha “regalato“ agli avversari giocatori come Lewis, Dell’Orco, da sei partite non può disporre di Cisco, per cinque partite (all’inizio) ha dovuto rinunciare a Seghetti, per altrettante a Montevago, senza contare Angella, capitano coraggioso che però è mancato proprio quando al Perugia serviva una guida. A questa situazione si sono aggiunti anche i calciatori convocati con le Nazionali e l’impossibilità di chiedere il rinvio.

Se poi si sommano prestazioni indecorose ne esce una squadra che dopo quindici giornate ha raccolto il misero bottino di 15 punti con appena tre vittorie, poi sei pareggi e addirittura sei sconfitte. E una depressione generale che rischia di diventare il problema più grande da debellare. Il Perugia ha bisogno di reagire in fretta, di ritrovare un successo, di avere uno scopo in questa stagione che se non si raddrizza rischia di diventare a rischio.

Ma come si può guardare con fiducia al futuro?

Lamberto Zauli, uno che non si è nascosto e che ha ammesso le sue responsabilità come pochi fanno, da oggi dovrà iniziare a studiare chi potrà dare una mano al Grifo. L’allenatore ha già parlato di calciatori che hanno tradito le attese e che dovranno fare gli straordinari per recuperare la fiducia.

Si lavora per i rientri di Angella e Montevago (molto probabili), contro l’Arezzo ci saranno anche i giocatori che tornano dalle Nazionali (Plaia, Amoran e Di Maggio) ma non ci sarà Seghetti. L’attaccante, che con il Pineto ha ritrovato la via del gol, dovrà restare fuori per un po’. Oggi sarà fatta una prima valutazione, ma Seghetti salta sicuramente la doppia gara con l’Arezzo.