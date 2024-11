La trasferta. Tifosi dell’Arezzo al Curi solo con la tessera del tifoso

Venerdì e mercoledì: due sfide ad alto rischio. Provvedimenti per la doppia sfida con l’Arezzo. Per i tifosi della squadra toscana le due trasferte a Perugia saranno consentite solo ai possessori della tessera del tifoso. Lo ha deciso l’Osservatorio, considerando quelle in programma allo stadio Curi il 22 novembre (campionato) e il 27 novembre (Coppa Italia) come partite con profilo di rischio. Al Gos (Gruppo operativo di sicurezza) è stato quindi suggerito di autorizzare la vendita dei biglietti al residenti in provincia di Arezzo solo per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della Ss Arezzo; l’incedibilità del titolo d’ingresso; l’implementazione del servizio di stewarding; il rafforzamento dei servizi di prefiltraggio e filtraggio. L’anno scorso Orgoglio Amaranto presentò un ricorso al Tar dell’Umbria contro queste misure che però venne respinto. Da vedere quello che accadrà in vista della doppia sfida. Non prevista invece la misura di sicurezza riguardante la trasferta in forma organizzata esclusivamente con mezzi collettivi di trasporto, come imposto ai sostenitori della Ternana in occasione del derby di Perugia

Identiche misure erano state disposte per Perugia-Arezzo del 21 aprile, con la vendita dei biglietti consentita solo ai tifosi che avevano sottoscritto la tessera antecedentemente alla data del 16 aprile. Intanto la società di Pian di Massiano ha fatto sapere che ha già preso il via la prevendite: sono già disponibili i tagliandi, ma per il momento solo online per i possessori della Grifo Card per la gara in programma venerdì 22 novembre alle 20,30 allo stadio “Renato Curi”. Altre informazioni, sulla vendita dei tagliandi, verranno comunicate nei prossimi giorni.