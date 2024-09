Intesa Pistoiese-Worange

A Pistoia tornerà una squadra a 11 di calcio femminile in un campionato, quello di Promozione, di federazione. Dopo i proclami estivi, la FC Pistoiese c’è arrivata in extremis, proprio all’ultimo tuffo, grazie all’intelligenza e alla duttilità di patron Sergio Iorio, che ha ripercorso quanto già fece Orazio Ferrari nel 2016, ma soprattutto alla disponibilità finanziaria (e non solo) di Giampaolo Bonacchi, già fautore della CF Pistoiese, e Lida Bettarini, entrambi adesso alla Worange Pistoia. "La FC Pistoiese ha trovato l’accordo di collaborazione con la Worange Pistoia per promuovere e sviluppare il calcio femminile nella provincia di Pistoia, nel contesto dei valori condivisi della promozione dello sport, della persona e dei giovani atleti e atlete anche nell’ambito sportivo. Da questo momento, quindi, la Worange Pistoia parteciperà a tutte le attività agonistiche con lo scudetto della Pistoiese sul petto. La FC Pistoiese ha ritenuto, in questo modo, di valorizzare l’impegno e l’esperienza di una società del territorio che da anni sta cercando di promuovere il calcio femminile in provincia di Pistoia", questa la parte rilevante del comunicato emesso dalla FC Pistoiese. Che, però, si è dimenticata di scrivere che la nuova squadra avrà sul petto anche lo stemma della Worange (e non avrebbe potuto essere altrimenti).

In questa stagione, saranno 60 le bambine e ragazze che parteciperanno ai diversi campionati. La prima squadra di calcio a 11, in particolare, disputerà il campionato di Promozione potendo contare su una rosa-giocatrici di talento. Fanno parte dell’équipe allenata da Lorenzo Fibbi 23 calciatrici tutte o quasi di categoria superiore, tra le quali spiccano Giulia Orlandi, già capitano della Fiorentina in serie A, e Sara Brundo, ex CF Pistoiese di ritorno in Italia dopo due anni in Spagna con il Real Betis. Venendo alle compagini allestite, per quanto riguarda il calcio a 11 ci sarà la prima squadra e l’Under 15, mentre per il calcio a 5 la serie C e l’Under 17. Prosit.

Gianluca Barni