Ippica, il grande trotto al "Cesare Meli». Dynamite Kandy, che sprint su Vortice d’Amore

La tedesca Dynamite Kandy allo sprint in 1.15.8 prevale su Vortice d’Amore nel premio Castello di Bossi di trotto. Gentleman protagonisti all’ippodromo Cesare Meli alle Cascine in un convegno di valore. Sette cavalli anziani di categoria E e D in partenza nella corsa clou con montepremi di euro 7.700. Vortice d’Amore, validissimo cavallo di 11 anni con driver Graziano Tacconi, si insediava al comando e dopo 600 metri in 45.5 superava il km ad ottima andatura. Il figlio di Mago d’Amore proseguiva con un quarto in 30.2, ma in retta d’arrivo Dynamite Kandy, supportata da Daniele Orsini, produceva un allungo strepitoso e superava autorevolmente in 1.15.8 Vortice d’Amore che concludeva al secondo posto. Mentre Cobalto di No con Bonacci in 1.15.9 sopravanzava Dindirindina e Aaron del Ronco. La vincitrice, la sei anni Dynamite Kandy, allieva di Alessio di Basco e portacolori della Vecchia Toscana, ha esibito una forma al top e a breve tornerà ad essere protagonista. Ottava vittoria in carriera alla ghiotta quota di euro 4,57.

Domenica prossima è in programma il primo degli otto convegni di corse a Firenze previsti a febbraio, con eventi che hanno il supporto di Masaf, Grande Ippica Italiana e Ministero dell’Agricoltura. Le date dei convegni: Domenica 2, Martedì 4, Domenica 9, Martedì 11, sabato 15,84° GP Firenze, Martedì 18, Domenica 23 e Martedì 25. Sarà quindi un febbraio ricco di eventi del mondo ippico e di trotto a Firenze.

Una curiosità riguarda i guidatori. Da molti anni il napoletano Gennaro Casillo impone il proprio dominio fra i trainer di trotto a Firenze e nel 2024 in 224 corse ha colto 43 vittorie e 93 piazzamenti, per un incasso di euro 168.879 con i suoi pupilli.

Francesco Querusti