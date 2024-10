ITALIA, c’è IL TEAM PER VERONA. Camilli da urlo. Solo Deusser lo batte in Messico

Grosso risultato di Emanuele Camilli (f. Argenziano) nel "cinque stelle" di S. Miguel de Allende, Messico. Non solo per il 2° posto conquistato in sella a Odense Odeveld nel GP vinto dalla superstar tedesca Daniel Deusser (Gangster vh Noddevelt), terzo il numero uno del ranking mondiale Von Eckermann (Minute Man), unici tre doppi zero della gara. Quanto per il paniere di punti ottenuti dall’azzurro, che incrementano il totale dell’Italia nello standing Fei delle nazioni.

Altra vittoria azzurra in casa, nel "tre stelle" di Gorla quella di Liberati (Aruba Island), davanti a Grossato (Legend), all’argentino Ossa (Elton vhExelhof Z) e a Casadei (Marbella de Chabli) tutti con doppio netto. Insomma esiti incoraggianti mentre la Fise ha reso noto i nomi dei cavalieri parteciperanno alla tappa della Fei World Cup della 126esima Fieracavalli di Verona (7/10 novembre), quarto appuntamento del circuito 2024/25. Sono 6 i cavalieri con accesso al GP: Gaudiano, Bucci, Casadei, De Luca, Martinengo Marquet, Zorzi. Dovranno invece qualificarsi Paini e Bologni sr. Al via a Verona anche Bassan, ma senza accesso al GP. Il girone Europa Ovest della Coppa del Mondo inizierà con le due tappe scandinave, Oslo da dopodomani, mercoledì, ed Helsinki (24/27 ottobre). Sia in Norvegia che in Finlandia gareggerà solo Zorzi, poi terza tappa a Lione con De Luca Luca (29 ottobre/30 novembre) indi Verona, mentre a Stoccarda (13/11 novembre) andrà la Martinengo. Dopo altre 9 tappe la finale del circuito sarà a Basilea (2/6 aprile 2025), con i qualificati di tutti gli altri gironi nel mondo a contendersi la Coppa.