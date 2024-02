Sei Nazioni, grande Italia solo per un tempo, l'Inghilterra vince 27-24 all’Olimpico

Roma, 3 febbraio – La sconfitta era assolutamente preventivabile contro gli inglesi all’esordio del Sei Nazioni, ma quest’Italia ha mostrato un carattere solidissimo facendo capire di non voler fare la parte della comparsa nel torneo. All’Olimpico finisce 27-24 per l’Inghilterra che mai abbiamo battuto nella storia, ma all’intervallo eravamo avanti noi 17-14. Un parziale da ricordare, per dirsi di essere all’altezza del torneo. La nazionale del ct Quesada fa avanti al 4’ col calcio di Allan dopo l’ottima pressione in avvio Poi all’11’ la magia di Brex, che scarica Lorenzo Cannone il quale serve Alessandro Garbisi che schiaccia con prepotenza in meta. Allan trasforma per il 10-0. Al 15’ un piazzato di Ford sblocca il punteggio per gli inglesi. Quattro minuti dopo, la meta di Daly con una percussione sulla sinistra, Ford però fallisce il calcio. Al 26’ la grande azione azzurra che porta Allan a segnare solo in mezzo ai pali. E poi trasforma. Al 33’ gli inglesi accorciano con il piazzato di Ford, azzurri sempre a +6. E poi è ancora Ford a colpire su punizione, tre minuti dopo. Si va all’intervallo sul 17-14 e l’Olimpico esulta con una standing ovation. Però al 44' c’è lo show di Mitchell, che va in meta spezzando la nostra difesa. E Ford segna per il +4 inglese, che diventa +7 dopo nove minuti, grazie al calcio dopo il nostro fallo in mischia. Al 58’ l’errore di Allan al calcio, chance sprecata per rifarsi sotto. Non sbaglia invece Ford al 67’, ed è +10. Arrivano i gialli a Daly e Lamaro, proprio negli ultimi istanti di partita, oltre l’80’, la meta di Ioane che si invola sulla destra, con trasformazione di Paolo Garbisi. Arriviamo a soli tre punti dall’Inghilterra. E’ il minor parziale mai avuto contro i Tre Leoni, ci prendiamo il punto di bonus e abbiamo segnato più mete di loro.